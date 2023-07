Francisco J. Marques suspenso por um total de 80 dias

Francisco J. Marques foi suspenso por um total de 80 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF. O diretor de comunicação do FC Porto foi ainda punido com o pagamento de multas no valor de 13.260 euros.As sanções resultaram de dois processos disciplinares, um por declarações nas redes sociais, punido com 35 dias de suspensão e multa 5.610 euros de multa, e outro por declarações sobre arbitragem que motivaram uma queixa da APAF, sancionada com 45 dias de suspensão e 7.650 euros de multa.De recordar que Francisco J. Marques foi punido no final de maio com um outro castigo , que voltará a ser cumprido assim que a época 2023/24 se iniciar.