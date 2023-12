Francisco J. Marques 'usa' jogo do Real Madrid para enviar indireta à arbitragem do clássico com o Sporting

Em Espanha, na La Liga, há VAR durante os 90 minutos e analisa os lances das duas equipas. Até analisa pancadas no tendão de Aquiles. Que competição evoluída, há que reconhecer. pic.twitter.com/bWGMvlJCFb — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) December 21, 2023

Francisco J. Marques publicou esta quinta-feira, na sua conta no X, um comentário a um lance do campeonato espanhol, no caso o Alavés-Real Madrid. Sem qualquer referência direta ao clássico entre FC Porto e Sporting, da última segunda-feira, o diretor de comunicação do FC Porto deixou uma indireta, com ironia à mistura, ao lance em que Gyökeres pisou Pepe, em Alvalade, um momento que, aí sim, mereceu comentário de Francisco J. Marques na sua intervenção no Porto Canal na terça-feira."Em Espanha, na La Liga, há VAR durante os 90 minutos e analisa os lances das duas equipas. Até analisa pancadas no tendão de Aquiles. Que competição evoluída, há que reconhecer", publicou esta quinta-feira o diretor azul e branco, juntando um excerto vídeo da transmissão televisiva do encontro no país vizinho, onde Nacho, do Real Madrid, é expulso após o árbitro ter analisado uma falta sua na cabine do VAR.