Francisco J. Marques volta a queixar-se de "diferença de tratamento" do Conselho de Disciplina

Francisco J. Marques voltou a recorrer à rede social X para criticar a atuação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, acusando-o de "diferença de tratamento", dando como exemplo intervenções de Pinto da Costa e Frederico Varandas, presidentes do FC Porto e do Sporting, respetivamente."Aqui está a prova irrefutável da diferença de tratamento do Conselho de Disciplina relativamente a clubes na mesma competição. Em abril, Jorge Nuno Pinto da Costa escreveu na revista Dragões: 'E acredito que isso pode vir a permitir-nos alcançar o nosso objetivo, desde que em todos os jogos impere a verdade desportiva, o que nem sempre aconteceu este ano'. O Benfica fez denúncia e o CD abriu o processo disciplinar, mais tarde arquivado por obviamente não haver relevância disciplinar naquela frase. Em dezembro, Frederico Varandas disse: 'Se fosse avaliado apenas pelos jogos do Sporting talvez fosse despromovido. Penso que tem sido muitas vezes infeliz… O Sporting tem tido muitas vezes azar com ele', o Conselho de Arbitragem fez a queixa e o Conselho de Disciplina no dia seguinte arquiva em segredo. Só agora se soube, porque eu critiquei o Conselho de Arbitragem por não ter apresentado denúncia, como fez em situações de crítica bem menos severa, tendo o CA reagido, informando-me através do departamento de comunicação da FPF que tinha apresentado queixa", começou por escrever o diretor de comunicação do FC Porto, questionando a alegada diferença de critérios do Conselho de Disciplina."Abrir o processo disciplinar, segundo se lê nos regulamentos, é mais ou menos automático, pois segundo os art 225º e 226º apenas são arquivadas sem necessidade de processo disciplinar as participações anónimas, ou que não digam respeito a factos concretos, o que não é o caso quer do que escreveu Jorge Nuno Pinto da Costa ou do que disse Frederico Varandas. Então por que razão aquela simples frase do presidente do FC Porto 'obrigou' à instauração de um processo disciplinar e as declarações, bem mais graves, de Frederico Varandas foram arquivadas, como diria Gilberto Madail, pela porta do cavalo? Varandas afirmar que João Pinheiro talvez fosse despromovido se fosse avaliado pelo desempenho nos jogos que arbitra do Sporting, que tem sido infeliz nos jogos com o Sporting, que o Sporting tem tido muitas vezes azar com ele é dizer alto e bom som e com todas as letras que João Pinheiro tem prejudicado sistematicamente o Sporting, dando até a ideia de que foi propositado. Não vou calar o meu direito à indignação com este comportamento anómalo, com esta diferença de tratamento que salta à vista e que exige explicações. O processo disciplinar a Frederico Varandas tinha de ser aberto, depois poderia ser arquivado, mas tinha de ser aberto. Pessoalmente, até concordaria com arquivamento, porque sou um defensor da liberdade de expressão e do direito à crítica, mas não se pode aceitar esta diferença de tratamento, ainda por cima na clandestinidade", prosseguiu Francisco J. Marques, fechando a sua publicação referindo que "a luta desportiva nunca é apenas dentro do campo"."Quando se diz que os sucessos do FC Porto são conseguidos a lutar contra tudo e contra todos é porque estas coisas estão sempre a acontecer, a luta desportiva nunca é apenas dentro do campo e há sempre interpretações mais malignas quando se trata de protagonistas do FC Porto, sejam eles o presidente, o treinador, o simples diretor de comunicação, o comportamento dos adeptos, etc, etc. Veja-se, por exemplo, como este caso está a despertar tão pouca atenção na comunicação social de Lisboa, que é quase toda a do país, como bem sabemos", rematou o responsável portista.