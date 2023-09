Gabriel Veron chamado pelo Brasil para disputar o Pan-Americano

Ainda sem qualquer minuto disputado oficialmente esta temporada, devido a uma lesão contraída na pré-temporada, Gabriel Veron foi esta sexta-feira convocado por Ramon Menezes para representar a seleção Sub-23 do Brasil nos Jogos Pan-Americanos deste ano, que decorrem entre 20 de outubro e 5 de novembro, em Santiago do Chile. Além do portista, foram ainda chamados o guarda-redes Andrew (Gil Vicente) e o defesa central Arthur Chaves (Ac. Viseu).Por ser fora de uma data FIFA, estas três convocatórias tiveram de obedecer a um entendimento entre a CBF e os clubes, até porque o período de preparação irá 'tirar' os jogadores aos clubes por um tempo superior. No caso, o trio de jogadores da Liga Betclic terá de apresentar-se a 9 de outubro na Granja Comary, em Teresópolis.O Brasil, refira-se, está no Grupo B do torneio, com Estados Unidos, Honduras e Colômbia.