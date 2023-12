Gabriel Veron muito perto de assinar pelo Cruzeiro

O Cruzeiro está muito perto de garantir a contratação de Gabriel Veron. De acordo com as informações avançadas no Brasil, o avançado do FC Porto sairá por empréstimo de um ano, até dezembro de 2024.Veron, recorde-se, foi contratado pelo FC Porto ao Palmeiras no verão do ano passado, mas nunca se conseguiu impor na equipa de Sérgio Conceição. Esta época tem andado condicionado por lesões e apenas fez 45 minutos de jogo pela equipa B.Agora, irá regressar ao país natal, estando a transferência para o Cruzeiro bem encaminhada.