Galeno após brilharete frente ao Shakhtar: «Tento melhorar a cada dia que passa»

Galeno foi a grande figura do triunfo do FC Porto sobre o Shakhtar Donetsk, por 3-1. Em Hamburgo, o extremo bisou e ainda assistiu Taremi, sendo naturalmente eleito o homem do jogo. Ao Porto Canal e à Eleven Sports, o luso-brasileiro optou por destacar, sim, os três pontos.





"Jogar esta competição é um sonho realizado. Este primeiro jogo aqui é especial, fiz dois golos, ajudei a equipa a sair com a vitória e é o mais importante. A equipa está toda de parabéns e agora é descansar, que sábado já temos jogo", começou por dizer.

Exibição

"Tento melhorar a cada dia que passa. Com o treino, com a equipa que me ajuda bastante e estou feliz por ter marcado dois golos e pela exibição. Mas o mais importante é sair com os três pontos. Sabíamos que ia ser difícil e toda a gente está de parabéns. Assistência? É mais uma para a conta"

Importância de entrar bem

"Sabíamos que não ia ser fácil, trabalhámos bem a equipa deles para sair com a vitória. A equipa merece os três pontos pelo que temos feito. Agora é desfrutar e descansar"

O sistema tático

"Todos os jogos que jogamos, jogamos para ganhar e tenho a certeza que toda a gente entra confiante, entra no papel que tem de fazer. Trabalhámos bem a equipa deles, o mister soube dizer o que tínhamos de fazer e tudo saiu perfeito."

Expectativas para a prova

"Pensamos sempre em somar, mas agora não temos de pensar mais na Liga dos Campeões. Sábado é o campeonato e já estamos focados nesse jogo."

Quando mandou a bola para fora na lesão de Lemkin

"Toda a gente deve fazer isso. É meter a mão na consciência. Vi que teve uma lesão e pus a bola fora, podia ser comigo. Espero que ele esteja bem e recupere logo."