Galeno após decidir o FC Porto-Arsenal: «Faltou pouco para chorar»

Com um golaço aos 90'+4, Galeno deu a vitória ao FC Porto diante do Arsenal (1-0), na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. No entanto, o extremo deu o mérito ao coletivo.





"O golo é de toda a equipa, a gente trabalhou bem, defendeu bem, fui muito feliz e saio daqui feliz com a vitoria", começou por dizer à Eleven Sports. Questionado sobre o cognome de 'Senhor Champions' que os colegas lhe dão, por já ter 5 golos nesta edição da prova, Galeno frisou: "A equipa toda brinca com isso e acabo a ter a sorte. É bom ajudar a equipa a chegar às vitórias e fico muito contente com isso".Segue-se a receita para a 2.ª mão, em Londres: "Vamos tentar fazer o que fizemos aqui, defender bem para não sofrer e ultrapassar a eliminatória."

Ao Porto Canal:

Grande golo



"Acho que todo o Mundo sabe que chuto bem, fui feliz em marcar um grande golo. Mas a equipa toda está de parab]ens pela entrega até ao fim, ficamos felizes pela vitória"

"O míster trabalha bem com estes jogos, hoje não foi diferente. Passou-nos o que tínhamos que fazer dentro de campo, por isso sabíamos que eles tinham um ataque muito forte, que marca muito golos, e agora é continuar"

Registo na Champions



"É o sonho que eu sempre tive desde menino, estar nesta competição com um grande clube, sinto-me realizado. Mas estes prémios nunca vêm sozinhos, é da equipa toda. Há que comemorar porque teremos mais uma final pela frente."

Golo, festejo no final e emoção



"Faltou pouco para chorar. Só via o Arsenal pela TV, sempre tive de vontade de jogar contra eles e marcar aqui é especial. Agora é comemorar e ver o meu golo, porque ainda nao o vi."