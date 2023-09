Galeno eleito melhor jogador da 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UEFA anunciou esta sexta-feira, que Galeno foi eleito melhor jogador da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.Numa votação aberta ao público, no site da entidade que gere o futebol europeu, o avançado do FC Porto levou a melhor sobre João Félix (Barcelona), Bellingham (Real Madrid) e Odegaard (Arsenal).Recorde-se que na ronda inaugural da prova, Galeno foi o homem em maior destaque na vitória do FC Porto sobre o Shakhtar Donetsk, por 3-1, tendo apontado dois golos e feito uma assistência na primeira meia hora da partida.Por esse motivo, o luso-brasileiro também integrou, como jogador mais pontuado, o onze ideal da primeira jornada da Champions.