Galeno irónico: «Tudo normal como sempre»

Casillas esteve atento ao clássico e, no final, mostrou a sua indignação com a arbitragem de João Pinheiro. Numa primeira fase, o antigo guarda-redes do FC Porto escreveu na rede social X: "Mamma Mia árbitro!" E, mais tarde, voltou ao ataque ainda mais irritado, como indicavam os ‘emojis’ que acompanharam a nova mensagem: "Sempre árbitros de me*** para o FC Porto. Vergonha!".

Após o apito final, nenhum elemento do FC Porto falou à BTV, que transmitiu o jogo em direto. Mais tarde, Conceição deu voz ao desalento portista, em conferência, e fez questão de dizer que entendia a expulsão de Fábio Cardoso, defendendo porém que, pelo mesmo critério terá ficado por marcar um penálti sobre Taremi.

Pepe, que ficou de fora do clássico por lesão, também foi à rede social X partilhar a imagem de uma tenda de circo, com cinco caras de palhaço sem olhos, deixando essa publicação à análise de cada um, podendo facilmente ser entendida como uma crítica a toda a equipa de arbitragem.

Já Galeno e Wendell, estes no Instagram, incluíram palavras nas respetivas publicações. No caso do avançado luso-brasileiro com alguma ironia à mistura. "Tudo normal como sempre", escreveu, acrescentando alguns ‘emojis’, um deles com um fecho éclair a tapar a boca. "Que orgulho desse grupo", acrescentou. Já o lateral brasileiro, foi mais assertivo, mas depois apagou a publicação: "Contra tudo e contra todos. Vergonhoso o que fazem com o FC Porto." Já Rodrigo Conceição, partilhou no X ‘emojis’ a rir aquando da expulsão de Fábio Cardoso.