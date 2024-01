Oficial: Galeno renova contrato com o FC Porto

Um dia depois de ter realizado o jogo número 100 pelo FC Porto, Galeno renovou a sua ligação ao clube por mais um ano.O anterior contrato era válido até 2027, mas clube e jogador acordaram a extensão do mesmo até 2028, conforme foi anunciado esta segunda-feira. A cláusula de rescisão subiu dos 50 para os 60 milhões de euros."Essa renovação é por fruto do meu trabalho, do que venho a fazer no FC Porto e espero dar continuidade. Podem ter a certeza que vou continuar a dar tudo dentro de campo e, agora, vou focar-me no próximo jogo. Vou entrar dentro de campo e dar tudo", começou por dizer Galeno à comunicação do clube.E prosseguiu sobre Sérgio Conceição: "O míster ajudou-me muito com o trabalho que me passa, dentro e fora de campo. Ele e os meus companheiros. Com a ajuda deles vou conseguir ir mais longe. Estou muito feliz pela renovação. Vou dar continuidade ao meu trabalho e ser mais feliz ainda no FC Porto."