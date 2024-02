«Ganhamos nós ou não ganha ninguém»: Fernando Madureira acusa Villas-Boas de abrir guerra

Fernando Madureira garantiu no dia seguinte à assembleia geral do FC Porto que André Villas-Boas não iria ter vida fácil. Disse em trocas de mensagens que nunca o iria aceitar como presidente e falou das agressões, escreve o Correio da Manhã esta quinta-feira. "O Villas-Boas achava que não valia estouros? Eles borram-se todos. Obrigado, meus amores, somos os maiores. (...) Julgavam que corriam com o presidente e ficávamos a assistir de ânimo leve? Estamos em altura de guerra, ele criou uma guerra civil no clube. Aqui vai ser assim: ou ganhamos nós ou não ganha ninguém", afirmava 'Macaco'.

