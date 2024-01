Gonçalo Borges continua em tratamento

Poucas horas após a goleada aplicada ao Moreirense, o plantel do FC Porto regressou ao trabalho, com um treino na manhã deste domingo, no Olival.Sérgio Conceição continua sem poder contar com o extremo Gonçalo Borges, que faz tratamento a uma lesão num pé, que o impediu de defrontar os minhotos, e Iván Marcano. Zaidu e Taremi, a representarem as respetivas seleções, continuam ausentes.Os portistas retomarão a preparação na quarta-feira, às 10h30, novamente no Olival, para darem início à missão Farense, cujo jogo está agendado para o próximo domingo.