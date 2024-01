Gonçalo Borges nas mãos do departamento médico do FC Porto

Gonçalo Borges é o mais recente elemento a cargo do departamento médico do FC Porto. De acordo com o boletim de treino revelado pelos dragões esta quinta-feira, o extremo está a contas com uma contusão no tornozelo esquerdo.No penúltimo ensaio para o jogo de sábado, frente ao Moreirense, da 18.ª jornada da Liga Betclic, Sérgio Conceição também contou as baixas de Marcano, por lesão, e Zaidu (Nigéria) e Taremi (Irão), que estão ao serviço das respetivas seleções.O FC Porto volta a treinar esta sexta-feira, às 10h30, no Olival e, a partir das 12 horas, Sérgio Conceição apresenta-se perante os jornalistas, em conferência de imprensa, para lançar a receção portista ao Moreirense.