Gonçalo Ribeiro renova com o FC Porto até 2028: «Diogo Costa é uma referência para mim»

?Gonçalo Ribeiro renova contrato até 2028#MarcaPorto pic.twitter.com/7fZeYhFcxk — FC Porto (@FCPorto) January 26, 2024

Gonçalo Ribeiro renovou o seu contrato com o FC Porto até junho de 2028. Fica assim segura uma das principais pérolas do Olival, um guarda-redes que muitos apontam como o sucessor de Diogo Costa na baliza da equipa principal dos dragões. Apesar dos apenas 18 anos, o guardião já trabalha integrado às ordens de Sérgio Conceição e, na hora de prolongar o vinculo, não escondeu a felicidade por continuar de azul e branco."É um sentimento de orgulho que tenho por renovar com o FC Porto. Já estou nesta casa há onze anos e a cada ano que passa evoluo sempre mais. Todos os anos foram muito importantes. Claro que estou há muitos anos na formação, foi o que me permitiu chegar ao patamar profissional. Estou aqui desde pequeno, assimilei todas as caraterísticas que o FC Porto tem, a minha educação não foi dada só pela minha família, mas também pelo clube e isso torna-me um jogador à Porto", atirou Gonçalo Ribeiro, em declarações aos meios do clube, desvendando depois, sem surpresa, quem é o seu maior exemplo no plantel principal."O Diogo Costa é uma referência para mim, mesmo quando eu estava nos Sub-8 e ele nos Sub-14 já o era. Agora treino com ele diariamente e tento aprender e ouvi-lo ao máximo", revelou o jovem guarda-redes.