Gonçalo Sousa renova com o FC Porto: «Sonho jogar pela equipa A»

O FC Porto anunciou esta segunda-feira que Gonçalo Sousa renovou o seu contrato com os azuis e brancos. O avançado de 17 anos tem sido aposta de António Folha na equipa B, onde já soma nove aparições."Estou muito feliz por renovar com o clube do meu coração. Agora quero trabalhar rumo ao meu principal sonho, que é jogar pela equipa A. Estou muito feliz por estar no FC Porto B, o mister Folha depositou muita confiança em mim", afirmou à comunicação do clube.Também esta época, o extremo leva 13 jogos pelos sub-19 do FC Porto, tendo participado em todos os jogos da Youth League (dois golos e uma assistência), apresentando uma folha de faturação total com seis golos e duas assistências.Vincando "o principal objetivo" de estrear-se "pela equipa principal", Gonçalo Sousa falou da adaptação ao futebol profissional, pela via da 2.ª Liga: "Foi difícil, mas com trabalho e exigência chega-se lá."