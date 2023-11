Grupo FC Porto apresenta resultado negativo superior a 48 milhões de euros em 2022/23

Depois de dois exercícios a apresentar resultados consolidados positivos, o Grupo FC Porto fecha o exercício 2022/2023 com resultados negativos superiores a 48 milhões de euros. "Como conclusão da análise efetuada, o Resultado Líquido do FC Porto foi então negativo em 48,290 M€, sendo 48,744 M€ atribuíveis aos associados do clube", pode ler-se no relatório e contas consolidado, divulgado este domingo pelos dragões, em paralelo com o individual.Refira-se que, neste relatório, são analisados os resultados consolidados, compostospela agregação dos resultados obtidos individualmente em cada uma das empresas do perímetro de consolidação líquidos das transações efetuadas entre elas, ou seja, Futebol Clube do Porto, FC Porto – Futebol, SAD, PortoComercial, PortoEstádio, PortoMultimédia, PortoSeguro, Dragon Tour, EuroAntas, FCP Serviços Partilhados, FCP Media, Avenida dos Aliados e Miragem.Explicado o que está em causa neste relatório e contas consolidado, o documento explica que, em termos individuais, "é a FC Porto – Futebol, SAD que contribui de forma decisiva para os resultados apresentados" e que o desfecho negativo ficou a dever-se "exclusivamente ao facto de a sociedade desportiva não ter efetuado vendas de direitos desportivos de jogadores por valores relevantes no período em análise, uma vez que, no que respeita exclusivamente a resultados excluídos dos resultados com passes, verificou-se uma melhoria face ao homólogo".