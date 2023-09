Gui Guedes a caminho do FC Porto B

Guilherme Guedes, também conhecido por Gui, vai reforçar a equipa B do FC Porto proveniente do Almería. O médio, de 21 anos, chega por empréstimo do emblema espanhol, depois de ter sido contratado no verão passado ao V. Guimarães, por uma valores na ordem dos 3 milhões de euros.

Trata-se de um pedido de António Folha, que procurava mais um médio após a saída de Abuashvili para os romenos do Petrolul. Gui, de resto, já tem experiência de 1ª Liga, somando nove jogos pela equipa principal do Vitória.