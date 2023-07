Heerenveen quer Rodrigo Conceição

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Heerenveen, da Holanda, está interessado na contratação de Rodrigo Conceição, devendo avançar nos próximos dias com uma oferta concreta. O lateral, de 23 anos, é um jogador livre, depois de o seu contrato com o FC Porto ter acabado no final da última época e pese embora uma última oferta de renovação colocada em cima da mesa. Rodrigo fez 25 jogos pela equipa principal.