Hélder Malheiro substitui Vasco Santos no VAR do FC Porto-Chaves

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, na manhã desta sexta-feira, que "devido a um problema de saúde de última hora do VAR nomeado para o jogo da Liga Betclic entre o FC Porto e o Chaves, Vasco Santos", procedeu à alteração da equipa VAR do referido encontro, passando as funções a serem cumpridas por Hélder Malheiro, da AF Lisboa.No jogo da 15.ª jornada, no Dragão, com pontapé de saída marcado para mais logo, às 20h45, Hélder Malheiro terá como AVAR Pedro Felisberto. Como líder da equipa de arbitragem, no relvado, mantém-se Gustavo Correira. Inácio Pereira e Luís Costa são os assistentes e o 4.º árbitro Rui Lima.