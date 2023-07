Hernâni Vaz Antunes apanhado a falar de Pinto da Costa em escutas telefónicas, avança o CM

O milionário Hernâni Vaz Antunes, principal suspeito da ‘Operação Picoas’, foi apanhado nas escutas telefónicas a falar de Pinto da Costa e dos negócios suspeitos do futebol, após a detenção de Luís Filipe Vieira, no âmbito do processo ‘Cartão Vermelho’, avança o 'Correio da Manhã' . "Está tudo cheio de medo", referiu Hernâni, que falava das notícias sobre o desvio de milhões no Benfica. "Salvador [António Salvador do Sp. Braga] também está tramado. O do Porto [Pinto da Costa]... podem dizer que ele roubou mas nunca ninguém descobriu", continuou o empresário, concluindo: "Ele ganha 600 mil euros por ano líquidos, não precisa de roubar."