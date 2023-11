Iker Casillas e os desacatos junto à residência de Villas-Boas: «Não pode ser, stop à violência»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, deixou um comentário na publicação de Instagram de André Villas-Boas, no qual relata a violência ocorrida na madrugada desta quarta-feira junto à sua residência."Forte abraço, André Villas-Boas. Não pode ser! Stop à violência", escreveu o antigo guarda-redes.Villas-Boas já manifestou a intenção de se candidatar às eleições para a presidência do FC Porto que vão decorrer em 2024.