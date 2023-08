Inter já contactou o FC Porto por Taremi

O Inter está na luta por Mehdi Taremi. De acordo com Gianluca DiMarzio, jornalista italiano especialista em mercado de transferências, os nerazzurri fizeram um primeiro contacto exploratório junto do FC Porto, ficando a saber que os dragões só libertam o ponta-de-lança por 30 milhões de euros.Ainda segundo a mesma notícia, o Inter está a ponderar se avança com uma proposta concreta ou não, sendo que para além de Taremi a lista de opções para o ataque também contempla o português Beto, da Udinese, e Balogun, do Arsenal.