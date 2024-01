Inter Milão já informou o FC Porto de que vai iniciar negociações com Taremi

O Inter Milão já informou o FC Porto de que vai iniciar negociações com Mehdi Taremi com vista à contratação do internacional iraniano. A notícia foi avançada pela 'Gazzetta dello Sport'.Não obstante o ponta-de-lança, de 31 anos, estar em final de contrato com o FC Porto e poder comprometer-se com outro clube desde o início deste ano sem que os portistas tenham de ser informados desse procedimento, o jornal italiano revelou que o Inter Milão fez questão de notificar os dragões antes de avançar com o processo negocial. Uma mera formalidade, já que o futuro do iraniano vai mesmo passar pelo Inter Milão.Aliás, anteriormente já foi revelada a existência de um acordo por duas épocas, mais uma de opção, com um salário anual de 3 milhões de euros livres de impostos para o jogador. De acordo com o mesmo artigo, ficam a faltar os habituais exames médicos, o que deverá acontecer durante a próxima paragem para as seleções, em março, para que Taremi assine o contrato.Neste momento, o ponta-de-lança encontra-se ao serviço da seleção iraniana, na Taça Asiática, tendo jogo agendado para amanhã, frente à Síria, a contar para os oitavos-de-final da competição.