Inter Milão não desiste de levar Mehdi Taremi

Mehdi Taremi continua nas bocas do... mercado. O Inter Milão segue firme na intenção de contratar o avançado iraniano, mesmo sabendo que o FC Porto não cede um cêntimo no valor pretendido para libertá-lo neste verão: 30 milhões de euros.

Ora, referia a Gazzetta dello Sport na sua edição de ontem, num tema com honras de capa, que as últimas conversações entre os nerazzurri e os dragões, feitas através de intermediários, foram "no mínimo interessantes". Portanto, as negociações entre clubes prosseguem, mas o treinador, Simone Inzaghi, tem outros jogadores na lista de potenciais reforços para a vaga que Romelu Lukaku deixou no seu plantel, no caso o austríaco Marko Arnautovic, do Bologna, que ‘rivaliza’ com Taremi até na experiência que o técnico pretende acrescentar à equipa, e ainda o jovem norte-americano do Arsenal, Folarin Balogun, visto de uma perspetiva de valor futuro e não tanto imediato.

Apesar de os valores que o FC Porto pede serem elevados, o Inter Milão não atira a toalha ao chão, nem mesmo sabendo que tem o milionário Tottenham, da Premier League, como concorrente na corrida pelo internacional iraniano. E a pista do clube inglês pode agora ser reaberta, já que a transferência de Harry Kane para o Bayern Munique está iminente e é precisamente essa a questão que vai adiando a entrada a fundo dos spurs nas negociações com os azuis e brancos.

Seja ou não uma consequência da agitação que tem provocado nas notícias de mercado, a verdade é que o rendimento de Taremi tem andado abaixo remi tem andado abaixo do esperado pela estrutura do futebol. O iraniano deixou, frente ao Benfica, uma pálida imagem daquilo a que habituou tudo e todos nas últimas épocas, a exemplo do que já havia acontecido nos jogos de pré-época.