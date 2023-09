Isqueiro atirado da bancada na Luz feriu colaborador do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Conceição diz que na Luz, como na Reboleira, "choveram objetos" vindos das referidas bancadas para a roda que o FC Porto faz no final de cada jogo. "Na Reboleira passou-me um isqueiro aqui próximo, hoje houve um que acertou num colaborador, que faz parte do departamento de análise e observação", denunciou o treinador do FC Porto. Segundo nos foi possível apurar, falava de Carlos Pintado e o isqueiro acertou-lhe na cara.

De resto, segundo informações prestadas pela PSP de Lisboa, não foi identificado qualquer adepto, sendo de registar só uma situação: um grupo de adeptos portistas chegou em viaturas próprias ao Estádio da Luz e, quando se aproximou do estádio, a PSP teve de intervir para evitar desacatos com benfiquistas.