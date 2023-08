Italianos falam em conversações "no mínimo interessantes" entre Inter e FC Porto por Taremi

A 'Gazzetta dello Sport' avança, esta sexta-feira, que o Inter não desiste da contratação de Mehdi Taremi. Aliás, o jornal italiano frisa mesmo que as últimas conversações entre os nerazzurri e os dragões foram "no mínimo interessantes".Apesar desta insistência, e tal comoavançou nos últimos dias, o FC Porto continua a apontar para os 30 milhões pelo avançado iraniano, uma das peças mais importantes no 'puzzle' de Sérgio Conceição.A mesma fonte refere, no entanto, que o Inter também está de olho em Arnautovic, do Bolonha, e Balogun, do Arsenal.Além do Inter, recorde-se, também o Tottenham segue com atenção o camisola 9 do FC Porto, ainda que não tenha feito qualquer oferta concreta. Uma eventual investida estará sempre relacionada com a possível saída de Harry Kane para o Bayern Munique.