Ivan Cardoso, ex-guarda-redes do FC Porto, detido por suspeitas de sequestro e extorsão

Ivan Cardoso, antigo guarda-redes da equipa B do FC Porto, foi detido pela Polícia Judiciária no âmbito de uma investigação a um caso de sequestro e extorsão.Segundo o 'Jornal de Notícias', o ex-internacional, atualmente sem clube, terá estado alegadamente envolvido num grupo de seis pessoas que raptou um casal, numa tentativa de extorquir-lhe dinheiro.O mesmo grupo, de acordo com a publicação, terá sequestrado a mulher num apartamento no Bairro do Cerco e agredido o marido.