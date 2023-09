Iván Jaime: «Considero-me um jogador único»

Iván Jaime foi uma aposta forte de Sérgio Conceição para reforçar o sector ofensivo da equipa do FC Porto. O espanhol sabe disso e garante que possui características que o distinguem dos demais companheiros."Sempre disse que gosto de fazer coisas diferentes. Considero-me um jogador único, especial pela forma como trato a bola e penso o jogo. Joguei assim toda a vida e é assim que vou continuar a ser, diferente", apontou o reforço portista, em entrevista à revista Dragões, ele que tem como grande referência o seu compatriota Isco, jogador que, tal como Iván Jaime, despontou no Málaga, mas depois brilhou ao serviço do Real Madrid e da seleção espanhola.Relativamente à luta pelo título nacional, o criativo dos dragões vê uma luta entre "três ou quatro candidatos", embora considere que neste momento o mais forte é o clube que representa, o FC Porto."Pelo que tenho visto, diria que somos nós. Não o digo por agora estar cá, digo porque os treinos são incríveis e basta demonstrarmos a nossa qualidade dentro do campo para que as pessoas percebam isso. Cheguei a Portugal há três anos e sei que os candidatos são sempre os mesmos três ou quatro. Pela experiência que tenho, posso dizer que jogo numa liga bastante competitiva, em que cada jogo é difícil, mesmo que alguns não pareçam tanto. Não há equipas fáceis de bater, temos que fazer o nosso trabalho e jogar bem para somarmos pontos numa liga competitiva, que me agrada", rematou o espanhol.