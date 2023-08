Iván Jaime: «Decidi que queria vir para cá a todo o custo»

Apresentado esta quinta-feira como reforço do FC Porto, Iván Jaime deu conta da sua felicidade, assumindo que há muito esperava por uma indicação para se juntar aos azuis e brancos."Estou muito contente, muito feliz e muito agradecido a todas as pessoas do clube. Tenho muita vontade de começar a trabalhar, de conhecer os meus companheiros e de pisar o relvado do Estádio do Dragão. Vou dar tudo e trabalhar muito para ajudar a equipa. Desde que soube do interesse do FC Porto, um clube conhecido em todo o mundo, decidi que queria vir para cá a todo o custo. Aconteceu e estou muito feliz por isso", afirmou o espanhol, aos meios do clube.Garantindo que dará o seu "melhor" e continuará "a aprender" com os agora seus novos "companheiros e equipa técnica", Iván Jaime mostrou-se ansioso pelo momento e prometeu compromisso total com o coletivo: "Vai ser muito bom trabalhar com Sérgio Conceição e tenho muita vontade de aprender mais coisas. Vou dar o meu melhor e trabalhar muito para estar sempre a 100% dentro do campo. Prometo muito trabalho e muito futebol. Gosto de desfrutar dentro do campo e que os adeptos desfrutem também. Estou ansioso por sentir o apoio dos adeptos, que são diferentes, e jogar num estádio como o do Dragão é espetacular."