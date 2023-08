Iván Jaime é reforço do FC Porto até 2029

Iván Jaime, de 22 anos, é reforço do FC Porto. O criativo encontra-se a ultimar os detalhes formais da rescisão com o Famalicão e está prestes a vincular-se aos dragões por um período de seis temporadas. Uma ligação mais longa do que tem sido hábito no clube, estendendo-se até 2029.O entendimento entre a SAD azul e branca e os responsáveis do emblema minhoto, ao queapurou, ficou selado nos 10 milhões de euros por 80% do passe.Trata-se de mais um pedido formulado por Sérgio Conceição preenchido pela estrutura já na última semana de mercado, após a oficialização de Jorge Sánchez.Iván Jaime era claramente o reforço preferido das redes sociais azuis e brancas, que reclamavam a sua contratação há vários meses, tendo sido o único nome indicado pelo treinador para o espaço deixado em aberto por Otávio no plantel.