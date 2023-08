Iván Jaime entrou nas prioridades de Sérgio Conceição e negócio pode avançar

Conforme previsto, o mercado do FC Porto agita-se nesta ponta final da janela de verão. E, segundo apurou, o negócio com o Famalicão por Iván Jaime vai avançar depois de Sérgio Conceição o ter colocado na lista de prioridades no que diz respeito a entradas.Conforme adiantou o nosso jornal, era essa a condição que faltava para a SAD avançar nas negociações com o Famalicão, sendo que o criativo espanhol, de 22 anos, continua à espera do FC Porto, apesar de ter outras hipóteses em carteira, pois encontra-se seduzido pela possibilidade de assinar por um clube da dimensão do portista e poder jogar a Liga dos Campeões.Agora, falta convencer o Famalicão a libertar o jogador. O clube minhoto não baixa a fasquia dos 10 milhões de euros, embora possa estar recetivo a contrapartidas complementares, mas sem abdicar desse valor mínimo.Iván Jaime tem contrato até 2025 e está avaliado pelo Transfermarkt em cinco milhões de euros. Tendo em conta a sua iminente saída, o Famalicão já tem alvos em fase de finalização para as alas, num sinal de que Gonçalo Borges não se encontra nas suas prioridades, embora possa ser um nome a colocar em cima da mesa negocial pelos dragões.