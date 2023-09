Iván Jaime já está inscrito na Liga Portugal... e Luan Brito também

Iván Jaime já está inscrito na Liga Portugal, podendo ser opção para Sérgio Conceição na receção ao Arouca, de domingo, até porque o facto de jogar em Portugal há vários anos não implica qualquer ato processo com o seu certificado internacional em sede de FPF.O nome do espanhol surge incluído na lista de inscrições de último dia do mercado de transferências providenciada pela Liga Portugal, assim como, no caso dos dragões, o de Luan Brito, avançado de 20 anos do FC Porto B.As próximas atualizações das inscrições no nosso país serão às 19h, às 22h e, depois da meia-noite, assim que os serviços da Liga Portugal consigam agilizar todos os processos entregues em cima do fecho.