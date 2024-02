Já este ano Vítor Catão teve de pedir desculpa ao árbitro que vai estar no Santa Clara-FC Porto da Taça

Gustavo Correia, árbitro do Santa Clara-FC Porto desta quarta-feira, jogo referente aos quartos de final da Taça de Portugal, motivou um pedido de desculpas por parte de um dos detidos da Operação Pretoriano já este ano. Trata-se de Vítor Catão, que a 23 de janeiro último utilizou a sua conta no Facebook para se penitenciar sobre as ameaças feitas ao árbitro da AF Porto através do mesmo meio quase 20 meses antes."No passado dia 29/04/2022, após o jogo Ac. Viseu x FC Porto B relativo à jornada 32 da Liga 2, nesta plataforma, estive em direto, em vídeo, onde proferi expressões que podem ser consideradas ofensivas, ameaçadoras e lesivas do bom nome e consideração do árbitro da partida, o Sr. Gustavo Correia, bem como dos seus familiares. Quero, assim e pela presente, apresentar as minhas desculpas ao Sr. Gustavo Correia e seus familiares pela minha conduta, tendo a mesma sido motivada pelo fervor clubístico que me caracteriza e não por qualquer motivo pessoal contra o referido árbitro ou seus familiares", escreveu o atual detido no âmbito da Operação Pretoriano, para o qual o Ministério Público pede prisão domiciliária como medida de coacção.De acordo com as informações recolhidas por, pese embora Gustavo Correia não tenha chegado a avançar com uma queixa judicial contra Vítor Catão, este foi aconselhado a retratar-se publicamente sobre as suas anteriores declarações.