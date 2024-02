Já há data para o que falta jogar do Santa Clara-FC Porto da Taça de Portugal

O duelo entre Santa Clara e FC Porto - que foi interrompido no decorrer da primeira parte devido às condições meteorológicas - já tem nova data e hora, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.O embate entre açorianos e portistas, a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal, vai ser retomado, a partir do minuto 27, no próximo dia 29, às 15 horas, no Estádio de São Miguel, nos Açores.O vencedor deste encontro vai defrontar o V. Guimarães nas meias-finais da prova rainha do futebol português.