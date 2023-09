Já há hora para o regresso de Sérgio Conceição às conferências de imprensa

Sérgio Conceição volta, amanhã, às conferências de imprensa, anunciou esta quarta-feira o FC Porto. O treinador, recorde-se, está em silêncio desde a antevisão da Supertaça perdida para o Benfica, jogo em que acabou por ser expulso.O técnico foi punido com um jogo e 23 dias de suspensão. A pena foi entretanto cumprida e, apesar de o regulamento não o obrigar a isso, Sérgio Conceição entendeu não conceder mais conferências de imprensa, antes e depois dos jogos, desde então.Agora, o treinador voltará às conversas com os jornalistas, no Olival, a partir das 12 horas desta quinta-feira, em jeito de lançamento do jogo do dia seguinte, frente ao Estrela da Amadora e referente à 5.ª jornada da Liga Betclic (19H15).