João Koehler na tribuna do Dragão perto de Pinto da Costa

João Rafael Koehler, empresário próximo da administração da SAD do FC Porto, assistiu ao encontro na tribuna presencial, bem perto de Pinto da Costa. Uma presença notada, sobretudo numa fase em que o empresário pode vir a ser convidado para integrar a equipa de gestão financeira dos azuis e brancos caso Pinto da Costa vença as eleições.

Também Gonçalo Borges assistiu ao encontro da bancada, depois de ter sido suturado com 15 pontos num pé depois de um treino na última semana.

Castro, ex-jogador do FC Porto e reforço recente do Moreirense, foi outro dos espectadores ilustres no Dragão.