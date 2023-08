João Mário: «A nossa equipa acredita sempre até ao fim»

Titular no lado direito da defesa do FC Porto, João Mário mostrou-se naturalmente satisfeito pelo triunfo dos dragões diante do Farense , ainda que admita que a partida foi complicada."Jogo difícil, mas sentimos controlo desde início. Tivemos muitas oportunidades. Fizemos o golo cedo, continuámos a controlar o jogo e infelizmente numa bola que ganharam no meio-campo, conseguiram marcar o golo. Na segunda parte continuámos a querer mais do que eles, a criar oportunidades e acho que no fim foi merecida a vitória", comentou o defesa, ao Porto Canal.Questionado sobre a chave para conseguir vencer com um golo tão perto do final, João Mário foi claro. "Foi acreditar muito. A nossa equipa acredita sempre até ao fim. Foi isso que fizemos. Tentaram ao máximo segurar o resultado, mas acho que no fim foi merecida a vitória. Conseguimos o golo e estamos felizes por isso. Três pontos importantes na nossa caminhada".A fechar, o defesa abordou o facto de ter sido escolhido pelos comentadores do canal dos dragões como o homem do jogo. "Muito tempo afastado, mas aos poucos tenho tentado ganhar cada vez mais o ritmo que tinha. Estou a trabalhar para isso, a cada dia mais. Claro que este jogo foi um pouco chato nesse aspeto, mas sinto-me cada vez melhor e o objetivo é ajudar a equipa."