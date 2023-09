João Mário chegou aos 100 jogos pelo FC Porto: «O mais marcante foi contra o Sporting...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FC Porto (@fcporto)

João Mário atingiu, na receção ao Arouca (1-1) do passado fim de semana, o jogo número 100 com a camisola da equipa principal do FC Porto. O lateral-direito, de 23 anos, espera poder "realizar muitos mais" e não demora muito a identificar o mais marcante de todos os que disputou até ao momento."O jogo mais marcante é sempre o primeiro, o da minha estreia que, ainda para mais, foi no Dragão, contra o Sporting e com uma vitória muito importante que levou nos levou à conquista de um campeonato. Foi o meu primeiro título também. Ficou tudo reunido para ser um jogo muito especial e que continua marcado até aos dias de hoje", afirmou João Mário em declarações à comunicação portista divulgadas esta quinta-feira.Foi a 15 de julho de 2020, na retoma do campeonato após a paragem motivada pela pandemia da covid-19, que o lateral, então ainda extremo, foi lançado por Sérgio Conceição ao minuto 85 do clássico com os leões, que os dragões venceram por 2-0. Entrou para o lugar de Luis Díaz e ainda viu, em campo, o golo de Marega que fechou o marcador."Foram momentos de grande ansiedade, porque, para mim, sempre foi um grande sonho poder chegar à equipa principal e poder jogar no Estádio do Dragão", reforçou João Mário, já depois de ter falado em específico deste jogo número 100 pela equipa principal."Para mim é muito especial, porque o FC Porto sempre foi a minha casa. Estou cá desde os meus oito anos, passei a minha formação toda cá e sem dúvida que é muito gratificante chegar à equipa principal e realizar 100 jogos. Estou muito feliz, espero não ficar por aqui e que consiga realizar muitos mais", rematou.