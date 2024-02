João Mário: «Continuamos a acreditar»

O FC Porto venceu este sábado na receção ao Estrela da Amadora, por 2-0. Galeno, aos 35 minutos, e João Mário, aos 56, marcaram os golos. Na flash interview, João Mário, destacou a importância do triunfo.

Importante dar uma resposta





"Sim, era muito importante darmos uma resposta, voltar às vitórias frente aos nossos adeptos. Procuramos sempre oportunidades para fazer golo, conseguimos a vitória e estamos muito felizes com isso.""Sabemos que está difícil mas não está impossivel, continuamos a acreditar. Sabemos que não dependemos de nós mas é continuar a trabalhar. Sempre com o objetivo de continuar em busca do primeiro lugar.""Eu trabalho sempre para a equipa, ser mais um a ajudar. Nem sempre é possível com assistências ou golos. Fui feliz, por isso é continuar a trabalhar."Todos sabem que o Arsenal é um colosso europeu. No nível da Champions todos os adversários são difíceis. Vamos precisar dos nossos adeptos, contamos com eles e sabemos que podemos vencer."