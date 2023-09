João Mário e a força do FC Porto na Champions: «É um grande prestígio para nós»

“The Champioooonnnsssss…” Arrepia só de ouvir!



João Mário foi o protagonista do episódio mais recente do 'BetanoMag', que será publicado na íntegra este domingo. Mas uma pequena parte da entrevista já foi revelada, com o lateral a destacar o quão importante é para um jogador estar na Liga dos Campeões."É o prestígio de poder haver uma competição onde se juntam as melhores equipas da Europa. Todos querem ver os grandes jogos e nós jogadores queremos sempre jogar os grandes jogos. Daí que a Champions seja uma competição de grande prestígio", referiu João Mário, lembrando ainda a história do FC Porto na competição mais importante de clubes."Para nós jogadores é sem dúvida muito especial jogar uma competição destas. Temos [FC Porto] conseguido estar lá estes anos todos, somos uma das equipas com mais participações na fase de grupos. Isso é um grande prestígio para todos nós", considerou o lateral.