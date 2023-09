João Mário elogia: «Pepê tem uma qualidade tremenda, estou farto de lhe dizer isso»

João Mário foi desafiado a revelar os colegas e adversários que mais o impressionaram ao longo da ainda curta carreira. Em entrevista à Betano Mag, o jogador do FC Porto revelou tudo e ainda falou do sonho de chegar à principal Seleção portuguesa. Além disso, ainda elogiou a evolução das equipas fora do 'big-4' da Liga Betclic."Há muitos, mas sem dúvida um que se destacou logo, mal cheguei à equipa principal, foi o Jesús Corona. A nível técnico fiquei impressionado. Nunca tinha visto nada assim. Também sou muito fã do Pepê, que tem uma qualidade tremenda. Estou farto de lhe dizer isso. É um jogador acima da média e identifico-me muito com ele. Procuro ser sempre melhor a nível ofensivo e ele é um jogador ofensivo, por isso também uma referência para mim.": "Apanhei uns quantos também… Tive aqui o Rafael Leão, contra o Milan… não é fácil, quando ele acelera não é fácil. O Toko Ekambi, que jogava no Lyon, também foi muito difícil. Na Champions a qualidade dos jogadores é muito alta. Já joguei com alguns grandes jogadores.": "[É um objetivo] Sem dúvida. Quando era pequeno tinha dois sonhos: poder chegar à equipa principal do FC Porto, esse já consegui, e poder chegar à Seleção. Claro que quero cumprir, quero muito, mas não vivo obcecado por isso. Sei que se tiver de acontecer, se me esforçar por isso, se as coisas correrem bem, poderá vir a acontecer. Tenho esse sonho.""Tenho notado que as equipas ditas mais acessíveis, fora dos big-4, têm aumentado o nível de qualidade face aos anos anteriores. Acho que a nossa Liga está cada vez mais competitiva e tem-se notado em todos os jogos. É mais um acréscimo de exigência para nós, para estarmos focados em todos os jogos. Não vai ser fácil este campeonato e temos consciência disso. Temos de dar cada vez mais de nós para conseguir esse objetivo que é ganhar o campeonato."