João Mário entre sorrisos: «Favoritos a ganhar a Champions? Somos nós...»

Em entrevista à Betano Mag, João Mário falou sobretudo da Liga dos Campeões e vincou a necessidade de ter sempre presente "o sonho" de conquistar essa prova. Entre sorrisos, colocou o FC Porto entre os favoritos a conquistar a atual edição da prova e também destacou o Barcelona, adversário portista na fase de grupos, como "um colosso".: "Somos nós (risos). O Manchester City, sim… Dizer os favoritos é difícil numa competição com tão boas equipas. Manchester City, Real Madrid, tantas equipas… Vou falar por nós. Temos conseguido passar, temos feito boas prestações na Champions, chegar aos oitavos, aos quartos. Perdemos no ano passado com o Inter, uma equipa que chegou à final. Temos tudo para fazer uma grande campanha na Champions e poder sonhar mais alto do que temos conquistado nos outros anos.": "Desde o início da época que traçamos objetivos, que é ganhar tudo aquilo em que entramos. Claro que sabemos que a Champions é a mais difícil de conquistar, mas nós temos sempre de sonhar mais alto e até em ganhar a Champions. Isso seria o auge para qualquer jogador.": "A Liga dos Campeões é a maior competição do Mundo. Qualquer adversário vai ser de grande dificuldade. Cada jogo vai ser uma batalha muito grande para nós, mas para eles também. Vamos fazer de tudo para passar a fase de grupos que é esse o nosso grande objetivo. São seis jogos, é uma competição curta, por isso é importante começar bem. No ano passado, isso não aconteceu, mas conseguimos dar a volta. Mas claro que os primeiro e segundo jogos são sempre importantes.""Sem dúvida. Vai ser um teste difícil para nós, mas vamos encarar os jogos como todos os outros, para ganhar. É a mística do clube e não vamos fugir a ela. O Barcelona é o grande adversário, mas vamos fazer tudo para vencer.": "O Barcelona é um clube histórico. Nós, jogadores, temos vontade de jogar estes jogos, na Champions, com um colosso como o Barcelona. Sem dúvida que vamos estar todos muito motivados e faremos tudo para ganhar.""É o prestígio de poder haver uma competição em que se juntam as melhores equipas da Europa e claro que toda a gente quer ver os grandes jogos e, nós jogadores, queremos jogar os grandes jogos. É mais por aí que este é uma competição de tanto prestígio."