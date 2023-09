João Mário: «Já me sinto mais lateral do que ala»

João Mário é o protagonista da mais recente edição da Betano Mag. O lateral do FC Porto, que se formou a extremo, falou da mudança de posição e da importância que Sérgio Conceição tem tido na sua carreira. E ainda revelou a grande referência que tem na nova posição."Já me sinto mais lateral do que ala. No início estranhei, mas sinto-me cada vez mais adaptado, sei que tenho muito a melhorar, especialmente a nível defensivo. Estou a trabalhar para isso, para ser cada vez mais competente nessa posição e trabalhar ao mais alto nível, no máximo, para ajudar a equipa", assegurou João Mário, falando depois da diferença em ser lateral no FC Porto ou noutra equipa."Dada a qualidade do nosso plantel e o nosso estilo de jogo ser muito ofensivo, passo a maior parte do tempo mais a ala do que a lateral. Isso beneficia-me e fica mais fácil para mim. Sempre foi essa a minha característica, mais ofensiva, e isso ajuda-me muito", explicou o lateral, destacando, por fim, a sua grande referência no posto que agora ocupa."O João Cancelo. Acho-o um jogador de enorme qualidade, gosto da forma dele de jogar. É muito ofensivo, muito forte tecnicamente. Vejo-o na seleção como uma referência para um dia poder lá chegar", prosseguiu.Pedido a comentar a importância de Sérgio Conceição na sua ainda curta carreira, João Mário não poupou nos elogios. "Desde o momento em que estava na equipa B e ele acreditou no meu potencial para integrar a equipa principal. Foi um voto de enorme confiança da parte dele. Tento dar o máximo para retribuir e hoje sou muito grato por estar onde estou. É, sem dúvida, um treinador que teve muita influência na minha carreira", assinalou, falando depois sobre os conselhos que ouve do treinador, ele que também, como jogador, foi um extremo muitas vezes adaptado a lateral."Os conselhos que me dá são os que dá aos outros. Não me falou especificamente em relação a ele, mas claro que tem essa experiência na posição e só me ajuda, porque os conselhos que me dá são os melhores. Tenho ouvido e tentado melhorar, fazer cada vez mais o que ele me pede em prol da equipa", rematou.