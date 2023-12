João Mendes: «Foi pena não manter a baliza a zeros, mas o fundamental era ganhar os três pontos»

João Mendes assumiu a lateral esquerda da defesa do FC Porto frente ao Casa Pia () e acabou por tornar-se importante no triunfo portista ao assistir Zé Pedro para o segundo golo da equipa. No final da partida no Dragão, o defesa salientou a importância de a equipa dar uma resposta após o desaire com o Estoril, para a Allianz Cup."Precisávamos de vitórias depois do desaire no Estoril. Foi importante para ganhar confiança. Foi pena não manter a baliza a zeros, mas o fundamental era ganhar os três pontos. Sinto-me muito feliz. Os jogadores vivem de assistências e dos golos, ainda mais um lateral, mas o importante foi o sucesso do colectivo", começou por dizer o lateral, terminando: "Têm sido dias inesquecíveis na equipa principal, mas o importante é continuar a desenvolver o trabalho com a mesma dedicação para continuar a merecer a confiança do treinador."