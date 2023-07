João Pedra assina contrato profissional com o FC Porto

? João Pedra assina contrato profissional

? Avançado 17 anos Sub-19

O FC Porto anunciou esta sexta-feira a assinatura de contrato profissional com João Pedra.O avançado natural de Aveiro chegou aos dragões em 2016 para jogar nas escolas Dragon Force. Desde então, o jogador de 17 chegou aos sub-17 e na atual temporada "vai integrar o plantel sub-19", anunciou o clube.Aos meios de comunicação do clube, João Pedra mostrou-se muito entusiasmado com este passo na carreira. "A assinatura deste contrato profissional significa muito para mim e é um momento muito importante na minha vida. É um sonho tornado realidade, pois desde criança que queria estar no FC Porto. Agora é continuar a trabalhar para um dia chegar à equipa principal."