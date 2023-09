João Pinto recebe o 'One Club Man Award' do Athletic Bilbao

João Pinto recebeu esta quarta-feira, em Bilbau, o prémio 'One Club Man Award' de 2023, atribuído pelo Athletic Bilbao a jogadores que fizeram toda a sua carreira com a mesma camisola.Este ano a honra coube ao mítico capitão do FC Porto, que deu conta do momento de felicidade. "É um motivo de satisfação porque é um prémio que o Athletic atribui a jogadores que passaram a vida no mesmo clube. Estou muito feliz por isso e grato pela homenagem que me prestam", disse, não escondendo o sorriso pela homenagem após tantos anos já retirado: "Sinto-me honrado e ao mesmo tempo muito feliz. E a partir de hoje o Athletic vai ter mais um adepto em Portugal. O facto de ser reconhecido internacionalmente ao fim de tantos anos é algo que me deixa muito feliz."Ao final desta quarta-feira, João Pinto irá também marcar presença no Estádio San Mamés, aquando da receção dos bascos ao Getafe, e fará uma aparição no relvado durante o tempo de intervalo.