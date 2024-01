João Rafael Koehler e o futuro do FC Porto: «No próximo mandato terminava com os prémios à administração»

João Rafael Koehler manifestou publicamente o seu apoio a Pinto da Costa, afirmou que o atual presidente "merece a confiança" da comunidade portista por forma a "fazer a transição para o futuro" e sublinha que a sua disponibilidade para integrar uma lista de recandidatura à presidência do FC Porto é "uma questão que não se coloca", porque o atual líder dos dragões "ainda não assumiu que é candidato".Ainda assim, em entrevista ao JN publicada esta terça-feira, o empresário portuense e sócio do FC Porto criticou a atribuição de prémios aos administradores da SAD portista. "Os prémios para a administração não têm de estar relacionados com os resultados desportivos. Porque, que eu saiba, os administradores não marcam golos. Eu, no próximo mandato, terminava com os prémios", afirmou. E sobre a candidatura de André Villas-Boas, acrescentou: "É injusto falar sobre a competência do André Villas-Boas para gerir atendendo a que nunca geriu uma empresa."Concordando com a ideia promovida por Sérgio Conceição a dar conta que todos os departamentos do clube têm de fazer mais, Koehler acrescentou ainda que "o FC Porto tem plantel suficiente para disputar o título e para estar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões", disparando, por fim, sobre os rivais portistas: "Quem conhece gente do Benfica e do Sporting sabe que a grande aposta deles é derrubar Pinto da Costa."