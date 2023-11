Jorge Costa e o clima de terror na AG: «Este não é o FC Porto que defendi com alma e coração»

O antigo capitão do FC Porto e atual treinador do AVS, Jorge Costa, respondeu à publicação feita por André Villas-Boas, no Instagram, a propósito do clima de terror vivido na Assembleia Geral Extraordinária desta segunda-feira."Este não é o FC Porto que defendi com alma e coração durante anos. Respeito pelos sócios e pelo clube!", exigiu Jorge Costa, naquela que foi a primeira reação do antigo defesa-central dos dragões.Quem também comentou a referida publicação de André Villas-Boas foi o ator e confesso adepto do FC Porto, Pedro Teixeira. "Sem palavras", escreveu.