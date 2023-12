Jorge Jesus com Villas-Boas no FC Porto? A resposta do treinador

Jorge Jesus admite como "muito difícil" ingressar no FC Porto, pelo menos nos próximos dois anos. Questionado pela Sport TV sobre se mantém o sonho de orientar os dragões - e assim fazer o pleno nos grandes - e se aceitaria um convite de André Villas-Boas caso este seja eleito, em abril, presidente dos portistas, o timoneiro do Al Hilal lembrou também a questão do salário."Não, neste momento é muito difícil. Como a época está a ser muito boa em termos de resultados desportivos, financeiramente não há hipótese: sou um dos treinadores mais bem pagos do mundo. Portanto, esse regresso a Portugal está fora do contexto. Mas como disse, o futebol muda, mas dentro dos próximos dois anos acho que não vai mudar para mim e vou continuar fora de Portugal", referiu JJ.