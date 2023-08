Jorge Sánchez fica na bancada no jogo do Ajax

Jorge Sánchez vai ser reforço do FC Porto e já nem sequer vai estar nas opções do Ajax para o jogo desta noite frente ao Ludogorets, a contar para a 1.ª mão do playoff de acesso à Liga Europa. Apesar de ter viajado para a Bulgária, o lateral-direito acabou preterido à última hora e vai assistir ao encontro da bancada.Ao que tudo indica, Jorge Sánchez chegará à Invicta por empréstimo e com opção de compra no valor de 4 milhões de euros - opção essa que poderá tornar-se obrigatória caso sejam cumpridos determinados objetivos ao longo da temporada.O mexicano é esperado em Portugal nos próximos dias, para efetuar os habituais exames médicos e assinar pelos dragões.